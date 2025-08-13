Умер «гроза шпионов» полковник КГБ Владимир Зайцев

Умер прославленный полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, руководивший задержаниями крупных агентов Соединенных Штатов, ему было 77 лет. Об этом сообщила международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«На 78-м году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Владимир Зайцев прослужил более 20 лет в системе госбезопасности. Он был профессионалом высочайшего класса, пресса окрестила его «грозой шпионов».

Будучи асом оперативной работы, Владимир Зайцев являлся старшим группы, которая в середине 1980-х годов филигранно захватила целый ряд шпионов и предателей