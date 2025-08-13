МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Синоптик: европейская аномальная жара остановится на Калининграде

По данным синоптика Шувалова, средняя температура воздуха в стране опустится в выходные до 18 градусов.
Глеб Владовский 2025-08-13 14:15:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Аномальная жара из Европы остановится в Калининграде. Об этом рассказал «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

«Максимум (жара - Прим. ред.) доберется до Калининграда и остановится на плюс 30-32 градусах», - уточнил эксперт.

По словам собеседника телеканала, средняя температура воздуха в России в субботу опустится до 25 градусов. В воскресенье этот показатель снизится до 18.

В ряде стран Европы зафиксировали рекордную жару в +43 градуса. В результате, в том числе, в Испании вспыхнули лесные пожары, которые вынудили эвакуироваться около 6 000 человек.

#Погода #Калининград #синоптик #наш эксклюзив #аномальная жара
