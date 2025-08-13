Россиян будут штрафовать до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку» на авто

В России автомобилистов будут штрафовать за нанесение «иранской тонировки». Об этом сообщил Life.

«Такие новинки популярны среди водителей, желающих скрыть салон автомобиля от посторонних глаз и избежать штрафов за тонировку. "Иранские шторки" крепятся на присосках и легко снимаются перед остановкой сотрудниками ГИБДД», - говорится в материале.

Таким образом, измерить светопропускание и вынести штраф будет невозможно. Похожую функцию имеют каркасные шторки.



В МВД России официально эту информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее автоэксперт Петр Баканов поделился в беседе со «Звездой» главным минусом затонированных стекол. По его словам, это может создать проблемы при парковке автомобилей. Кроме того, нынешние системы наблюдения могут работать в инфракрасном режиме, поэтому информация о том, что преступник может так скрываться недействительна.