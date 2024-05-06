Автоэксперт Баканов назвал главный минус тонировки стекол на машинах

Инициатива депутатов о снижении допустимого порога тонировки передних боковых стекол в два раза вызвала бурю обсуждений среди автоэкспертов. Планируется снизить порог светопропускания с 70 до 35%. Автоэксперт Петр Баканов поделился в беседе со «Звездой» главным минусом затонированных стекол.

«Минус у тонировки то, что водитель будет хуже видеть то, что происходит по сторонам. Опять же парковаться в темное время с затонированными боковыми стеклами гораздо сложнее. Говорю по собственному опыту. С точки зрения безопасности, мол якобы из-за тонировки мы не сможем распознать преступника - это все брехня. Современные камеры могут работать в инфракрасном диапазоне», - рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Штрафы за тонировку вызывают споры среди автомобилистов. Темные стекла привлекают внимание инспекторов. Такие машины чаще останавливают. В пояснительной записке депутатов указано, что это благодатная почва для злоупотреблений. Автоэксперты тем же говорят, что если законотворческая инициатива перерастет в новый закон, то придется менять и положения технического регламента.

Пока же наказание за нарушение установленных стандартов может быть весьма существенное. Вплоть до ареста.

«Штраф за установку тонировочной пленки не по ГОСТу на передней полусфере автомобиля - 500 рублей. Но есть проблема в том, что при повторном нарушении предусматривается административный арест до 15 суток», - объяснил владелец тонировочного центра Алексей Клепиков.

Парламентарии уверены - вопрос о смягчении правил тонировки назрел давно. В жару не надо будет лишний раз включать кондиционер. А это прямая экономия бензина. К тому же пленка может сберечь глаза водителя от прямых солнечных лучей.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков перечислил самые популярные ошибки, которую совершают 90% водителей. Первая, по словам специалиста, - это непонимание реальной дистанции и скорости движения.