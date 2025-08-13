Киев в преддверии саммит Россия - США на Аляске усиливает террористическую активность. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов», - заявил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Фадеев.

Он также отметил, что российские военнослужащие только за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских БПЛА самолетного типа.

Ранее российское оборонное ведомство предупредило о планах Киева сорвать переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. По данным Минобороны России, Украина готовит провокацию 15 августа.