Мехвод Т-80 рассказал, как он вышел из-под обстрела на бешеной скорости

Механик-водитель танка Т-80 Борис Массон сообщил нашему корреспонденту Павлу Кольцову, что экипажу удалось вырваться из-под плотного обстрела противника на «бешеной скорости».

«Закатывались бронегруппой, танк головной шел, сзади две БМП. Зашли удачно, но на обратном пути нас не выпускали просто. Но сумели прорваться, скорость была бешенная, летели», - рассказал Массон.

Танкисты 74-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» работают с закрытых огневых позиций, поражая цели по координатам, переданным беспилотниками. В одном из боев они вели огонь по пехоте ВСУ в укрытии на окраине Красноармейска на дистанции 6,2 километра. После нескольких попаданий над позицией противника поднялся густой дым, а обнаружив приближение FPV-дронов, экипаж быстро сменил позицию.

«Более эффективно с ЗОП работать. Много FPV, и невозможно выкатываться на прямую наводку. Подъезжаем, корректируют по максимуму, быстро разворачиваемся. Если услышали дрон - прекращаем работу», - пояснил командир танка Али Кишев.

Наводчик-оператор Максим Потемкин отметил, что уже освоился с работой в машине.

«Первый раз, когда сел, было неудобно, все сковывало, а сейчас как дома перед телевизором», - признался он.

Потемкин пришел на СВО пехотинцем, но за месяц выучил Т-72 и Т-80. Экипаж служит вместе с 2022 года и, по словам танкистов, давно перестал считать количество попаданий. Рекорд - 12 атак FPV-дронов за один бой.

«Четвертая остановила машину, дальше начали добивать, но критических повреждений не было. За два-три дня силами экипажа восстановили», - сказал Кишев.

У экипажей ни дня без боевых выездов. Точечными ударами танкисты устраняют препятствия, способствуя продвижению штурмовиков на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.