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При крушении самолета в штате Теннесси погибли три человека

Причины крушения воздушного судна не установлены.
Глеб Владовский 2025-04-27 02:12:29
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

В штате Теннесси три человека погибли в результате крушения самолета. Об этом сообщил Action News 5 со ссылкой на источники.

По данным телеканала, инцидент произошел в округе Уайт. По неизвестным причинам самолет упал в поле.

«По данным директора регионального аэропорта Верхнего Камберленда, три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в округе Уайт», - говорится в материале.

Отмечается, что личности погибших не установлены. К месту аварии выехали специалисты из Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации.

#в стране и мире #сша #теннесси #Крушение самолета #погибшие
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