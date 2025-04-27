При крушении самолета в штате Теннесси погибли три человека

В штате Теннесси три человека погибли в результате крушения самолета. Об этом сообщил Action News 5 со ссылкой на источники.

По данным телеканала, инцидент произошел в округе Уайт. По неизвестным причинам самолет упал в поле.

«По данным директора регионального аэропорта Верхнего Камберленда, три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в округе Уайт», - говорится в материале.

Отмечается, что личности погибших не установлены. К месту аварии выехали специалисты из Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации.