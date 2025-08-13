МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом: Трамп не хочет устанавливать красные линии для России

В США отметили прогресс в переговорах по Украине.
Константин Денисов 2025-08-13 00:44:51
© Фото: Liu Jie, XinHua, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не хочет устанавливать красные линии для России в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента Трампа или же от его имени. Однако он на самом деле призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом вопросы гуманитарного характера, и мы уже видим прогресс», - сказала Левитт.

В качестве примера она привела массовый обмен пленными и телами погибших военнослужащих в результате трех раундов переговоров между делегациями стран в Стамбуле.

15 августа на Аляске состоится встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным, посвященная, прежде всего, ситуации на Украине.

Ранее американский лидер устанавливал 50-дневный срок для России и Украины, в течение которого страны должны были договориться о перемирии. Позже Трамп сократил его до десяти дней.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Путин #переговоры
