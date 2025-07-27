Россиян могут эвакуировать из отелей в Бодруме и Мармарисе из-за пожаров

Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов рассказал в разговоре со «Звездой», как сейчас обстоит ситуация с российскими туристами в Турции из-за сильных пожаров.

По его словам, сильные пожары начали постепенно подбираться к популярным курортам. У турецких властей уже есть большой опыт борьбы с лесными пожарами. В случае чрезвычайной ситуации все туристы будут оперативно эвакуированы.

«Мы связывались с представителями, принимающих в Турцию, эвакуация не производится. Туристы отдыхают в прежнем режиме. Туроперататоры следят за ситуацией. В случае необходимости все туристы будут переселены в безопасное место, в другие отели. Сейчас такой необходимости нет», - добавил Абдюханов.

РСТ следит за развитием ситуации. Если она претерпит изменения, то об этом будут докладывать, заключил руководитель пресс-службы РСТ.

Напомним, что в Турции в городе Бурса вспыхнул лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь быстро разросся и начал составлять 110 гектар. В субботу турецкие власти эвакуировали более 1,3 тысячи жителей, проживающих в районах провинций Мерсин и Карабюк.

Лесные пожары происходят из-за аномальной жары, превышающей 7-12 градусов средние показатели сезона.