МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Южно-Донецком направлении расчет «Штурм-С» сжег бронемашину ВСУ

Российские войска уничтожили опорный пункт украинских боевиков.
2025-08-13 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время удара по вражеским позициям российские военнослужащие применили противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С».

Также в ходе атаки была уничтожена боевая бронированная машина украинских боевиков.

Ранее сообщалось о том, что российские БПЛА «Герань» уничтожили спецназ ГУР ВСУ в Сумской области.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #«Штурм-С»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 