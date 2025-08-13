Бойцы группировки «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время удара по вражеским позициям российские военнослужащие применили противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С».

Также в ходе атаки была уничтожена боевая бронированная машина украинских боевиков.

Ранее сообщалось о том, что российские БПЛА «Герань» уничтожили спецназ ГУР ВСУ в Сумской области.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.