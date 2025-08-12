ФСБ показала начиненное 60 кг взрывчатки авто для убийства сотрудника МО РФ

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры с автомобилем, который заминировали для убийства высокопоставленного сотрудника Минобороны в Подмосковье. Агент украинских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в машине, купленной на деньги своих кураторов.

Злоумышленник был задержан на трассе М-4 на пути следования к месту совершения преступления. Он собирался привести в действие самодельную бомбу, когда сотрудник МО РФ должен был оказаться рядом.

Напомним, российские силовики предотвратили теракт в Подмосковье против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.