В Подмосковье предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника МО РФ

Российские силовики предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Агент украинских спецслужб планировал убийство высокопоставленного военнослужащего российского оборонного ведомства и был задержан силовиками. Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, которое он замаскировал в автомобиле, купленном на деньги своих кураторов.

После этого он собирался припарковать машину, начиненную более чем 60 кг взрывчатки, в установленном месте и привести бомбу в действие в момент прохода российского военнослужащего.

Подозреваемого задержали на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого совершения преступления. Во время допроса он дал признательные показания. Против него возбуждены уголовные дела о госизмене и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ показала кадры подготовки терактов пенсионерами, которых Киев пытался превратить в «живых бомб». В московском регионе пожилые женщины закладывали самодельную взрывчатку, замаскированную под бытовые предметы.