МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подмосковье предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника МО РФ

Силовики задержали агента украинских спецслужб, который планировал убийство высокопоставленного военнослужащего российского оборонного ведомства.
Игнат Далакян 2025-08-12 09:50:28
© Фото: ЦОС ФСБ России

Российские силовики предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Агент украинских спецслужб планировал убийство высокопоставленного военнослужащего российского оборонного ведомства и был задержан силовиками. Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, которое он замаскировал в автомобиле, купленном на деньги своих кураторов.

После этого он собирался припарковать машину, начиненную более чем 60 кг взрывчатки, в установленном месте и привести бомбу в действие в момент прохода российского военнослужащего. 

Подозреваемого задержали на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого совершения преступления. Во время допроса он дал признательные показания. Против него возбуждены уголовные дела о госизмене и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Ранее ФСБ показала кадры подготовки терактов пенсионерами, которых Киев пытался превратить в «живых бомб». В московском регионе пожилые женщины закладывали самодельную взрывчатку, замаскированную под бытовые предметы.

#Минобороны России #Теракт #ФСБ #покушение #предотвращение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 