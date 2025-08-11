ФСБ: Киев пытался превратить пенсионерок в Московском регионе в «живых бомб»

Украинские спецслужбы пытались использовать обманутых пятерых пенсионерок в качестве «живых бомб». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Для совершения терактов представители спецслужб Украины, используя мошеннические схемы и психологическое воздействие, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры... обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях... Они представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур», - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что жертвы Киева, в надежде на возврат сбережений, должны были передавать российским военнослужащим взрывчатку, замаскированную под бытовые предметы. Подрыв также привел бы к смерти и самих пенсионерок. Таким образом украинские спецслужбы надеялись избавляться от свидетелей и не выплачивать исполнителям деньги.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые готовили убийство российского военнослужащего с помощью химических веществ. Уточняется, что несовершеннолетние получили от агентов спецслужб Украины химические вещества, которые вызывают острую сердечную недостаточность, что далее может привести к смерти.