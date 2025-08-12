МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт: Зеленский испортил бы атмосферу на саммите Путина и Трампа

По словам американиста Блохина, ЕС попытается пропихнуть украинского лидера на саммит двух глав государств.
Глеб Владовский 2025-08-12 09:22:25
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Присутствие главы киевского режима Владимира Зеленского на предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может испортить атмосферу предстоящих переговоров. Об этом рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Встреча двухсторонняя, и понятно, что обе стороны рассматривают Зеленского как спойлер. Как у Трампа, так и у Путина с ним не сложилось, какой-то там химии не возникло. И понятно, что если его туда и смогут как-то протолкнуть, условно говоря, но он все равно не может повлиять на итоги», - пояснил эксперт.

По словам американиста, только Трамп может дать «зеленый свет» на присутствие Зеленского на переговорах только в качестве гостя.

Ранее военный эксперт Тимур Сыртланов сравнил попытки ЕС и Киева попасть на саммит на Аляске с собачим лаем.

Напомним, 15 августа в этом регионе состоится встреча Путина и Трампа. Российский лидер станет первым в истории РФ, кто посетит Аляску. Ранее в советское время здесь побывали, в том числе Никита Хрущев, Михаил Горбачев и Леонид Брежнев.

#сша #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #Владимир Зеленский #наш эксклюзив
