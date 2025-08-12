Telegraph: Зеленский готов пойти на территориальные уступки

Украинский лидер Владимир Зеленский смягчил свою позицию по вопросу территорий в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на неназванного чиновника.

«Смягчение переговорной позиции происходит в преддверии переговоров между Трампом и Путиным на Аляске в пятницу (15 августа - Прим. ред.)», - говорится в материале.

Уточняется, что Киев может пойти на территориальные уступки, требуя надежных гарантий безопасности в виде поставок вооружений, а также членство в НАТО. Кроме того, на Украине предполагают возможную заморозку на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. Он также призвал к поиску дипломатического решения и переговорам с Москвой, обратив внимание на усталость украинцев от конфликта и значительные потери.