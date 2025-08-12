МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegraph: Зеленский готов пойти на территориальные уступки

Киев может согласиться передать часть территорий России при условии предоставления гарантий безопасности и членства в НАТО.
Глеб Владовский 2025-08-12 08:04:20
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Украинский лидер Владимир Зеленский смягчил свою позицию по вопросу территорий в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на неназванного чиновника.

«Смягчение переговорной позиции происходит в преддверии переговоров между Трампом и Путиным на Аляске в пятницу (15 августа - Прим. ред.)», - говорится в материале.

Уточняется, что Киев может пойти на территориальные уступки, требуя надежных гарантий безопасности в виде поставок вооружений, а также членство в НАТО. Кроме того, на Украине предполагают возможную заморозку на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. Он также призвал к поиску дипломатического решения и переговорам с Москвой, обратив внимание на усталость украинцев от конфликта и значительные потери.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Владимир Путин #Владимир Зеленский #территориальные уступки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 