Экс-замглавы Аляски: регион хранит огромное русское наследие

На Аляске 15 августа пройдет встреча Путина и Трампа.
Глеб Владовский 2025-08-12 08:29:34
© Фото: M. Scott Moon ZUMAPRESS.com Globallookpress

На Аляске остается огромный пласт русского наследия. Такое заявление сделал бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман, комментируя выбор места проведения переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Здесь до сих пор сохраняется огромное русское наследие в языке, религии и культуре. Я знаю свыше 700 названий на Аляске, имеющих русские корни», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Лемана, его отец, который родился на полуострове Кенай в 1917 году, рассказывал, что в регионе дети учились разговаривать сначала на русском языке. А это было примерно через 50 лет после продажи США Россией Аляски.

Напомним, 15 августа в этом регионе состоится встреча Путина и Трампа. Российский лидер станет первым в истории РФ, кто посетит Аляску. Ранее в советское время здесь побывали, в том числе Никита Хрущев, Михаил Горбачев и Леонид Брежнев.

