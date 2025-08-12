Трамп отказался от пошлин на импортируемое в США золото

Президент США Дональд Трамп отказался от введения пошлин на импортируемое в страну золото. Такое заявление он сделал в соцсетях.

«Золото не будет облагаться пошлинами», - написал американский лидер.

Однако президент США не стал уточнять, что стало причиной для принятия этого решения.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ, откладывающий на три месяца введение новых повышенных пошлин на товары из Китая. Документ был подписан за несколько часов до истечения срока действия предыдущей приостановки повышения тарифов, ранее установленной главой государства.