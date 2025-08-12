МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп отказался от пошлин на импортируемое в США золото

Ранее Трамп отложил на три месяца введение новых тарифов на китайские товары.
Глеб Владовский 2025-08-12 06:50:22
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп отказался от введения пошлин на импортируемое в страну золото. Такое заявление он сделал в соцсетях.

«Золото не будет облагаться пошлинами», - написал американский лидер.

Однако президент США не стал уточнять, что стало причиной для принятия этого решения.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ, откладывающий на три месяца введение новых повышенных пошлин на товары из Китая. Документ был подписан за несколько часов до истечения срока действия предыдущей приостановки повышения тарифов, ранее установленной главой государства.

