Трамп отложил пошлины против Китая еще на 90 дней

Распоряжение было подписано за несколько часов до того, как истекла прошлая пауза.
Дима Иванов 2025-08-12 00:00:38
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий на три месяца введение новых повышенных пошлин на товары из Китая, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.

Согласно информации, документ был подписан за несколько часов до истечения срока действия предыдущей приостановки повышения пошлин на китайский импорт, ранее установленной главой государства.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что с 7 августа начали действовать американские пошлины в отношении импортных товаров из целого ряда государств.

#в стране и мире #Дональд Трамп #импортные пошлины #Китай и США
