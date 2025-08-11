Эксперт дал план действий на случай, если мошенники оформили кредит

Если мошенники оформили на человека кредит, он должен действовать максимально быстро и последовательно. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Никита Блисс.

«В первую очередь необходимо немедленно обратиться в банк, в котором был оформлен кредит, с тем, что договор заключен без вашего согласия. Следует подать письменное заявление о мошенничестве, потребовать приостановки действия кредитного договора и заблокировать любые операции по нему», - заявил он в беседе с RT.

После этого, по словам эксперта, нужно подать заявление в полицию. В нем нужно подробно описать ситуацию и приложить все документы и уведомления, в том числе номер счета, дата и время его открытия. Это поможет в будущем доказать непричастность жертвы.

Затем нужно направить жалобу в Банк России. Никита Блисс уверен, что это позволит провести дополнительную проверку и проконтролировать соблюдение банком обязанностей по идентификации клиентов и предотвращению мошенничества.

«Если банк откажется списывать долг и признавать кредит недействительным, придется обращаться в суд с иском о признании кредитного договора незаключенным или недействительным», - рассказал эксперт.

При этом в суде, отметил он, в качестве доказательств привлекут заявление в полицию, переписку с банком и жалобу в Центробанк.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана по телефону. Они звонят, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, а затем получают доступ к личному кабинету «Госуслуг» жертвы.