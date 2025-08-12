МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мадуро: Россия победила в борьбе с гегемонией Запада

По его словам, международные организации переживают глубокий кризис.
Дима Иванов 2025-08-12 04:25:47
© Фото: President of Russia Office apai, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия победила в экономической, военной, политической и дипломатической борьбе с западной гегемонией, которая стремится подчинить мировую экономику и нарушает международное право. По его словам, международные организации переживают глубокий кризис.

В эфире своей телепрограммы Мадуро отметил, что российская экономика показала свою устойчивость, выдержав все санкции и удары. Он подчеркнул, что Россия и ее лидер одержали победу в экономической, военной, политической и дипломатической сферах.

Ссылаясь на исследование, представленное вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Международном уголовном суде, Мадуро указал, что односторонние санкции Запада наносят серьезный ущерб здоровью и жизни людей. Он также констатировал, что Всемирная торговая организация фактически перестала функционировать из-за бездействия и слабости, а в мировой экономике отсутствуют четкие правила, пишет Life.

По его мнению, Запад пытается силой навязать свою гегемонию, чтобы подчинить экономики других стран интересам США.

Мадуро также раскритиковал ООН, отметив неэффективность Совета Безопасности в условиях конфликтов и массовых убийств, особенно в отношении палестинского народа. Он заявил, что каждая бомба, падающая на палестинских детей, наносит удар по Генеральной Ассамблее и Секретариату ООН, подчеркивая бездействие Международного суда и гибель мирных жителей и журналистов.

Ранее США предложили 50 миллионов долларов в качестве награды за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

