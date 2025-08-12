Экипажи Су-25 разнесли украинский опорник авиационными ракетами

Экипажи истребителей Су-25 уничтожили опорный пункт украинских боевиков в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Самолеты российских ВКС выполнили задачу на малой высоте с применением ракет в зоне ответственности группировки «Центр».
После успешного поражения цели самолеты выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром базирования.
Ранее Минобороны показало уничтожение украинских БПЛА дронами центра «Рубикон».
Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
