Экипажи Су-25 разнесли украинский опорник авиационными ракетами

Экипажи истребителей Су-25 уничтожили опорный пункт украинских боевиков в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Самолеты российских ВКС выполнили задачу на малой высоте с применением ракет в зоне ответственности группировки «Центр».

После успешного поражения цели самолеты выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром базирования.

Ранее Минобороны показало уничтожение украинских БПЛА дронами центра «Рубикон».

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.