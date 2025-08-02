Су-35С прикрыл самолеты и вертолеты, разбомбившие военные объекты ВСУ

Самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации ударили по военным объектам и технике ВСУ. Их прикрывал истребитель Су-35С, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что летчики действовали в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Ранее в МО РФ сообщили, что экипаж вертолета Ка-52М уничтожил националистов в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар нанесли авиационными ракетами.

Успешность стрельбы подтвердил доклад передового авианаводчика.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.