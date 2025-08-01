Маск призвал распустить Европейский союз

Американский бизнесмен Илон Маск призвал страны Европейского союза выйти из состава блока, утверждая, что тот подрывает демократические принципы в Европе. Об этом пишет RT.

В социальной сети X, комментируя решение Европейского суда, Маск выразил мнение, что Ирландии и другим странам следует покинуть ЕС, так как объединение, по его словам, разрушает демократию.

Так бизнесмен отреагировал на новость о том, что Европейский суд в пятницу обязал власти Ирландии не использовать нехватку жилья в качестве основания для отказа в предоставлении убежища беженцам.

Ранее СМИ сообщали, что Власти Швейцарии хотят снизить оказываемую помощь украинским беженцам, отменив для них защитный статус.