МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск призвал распустить Европейский союз

Бизнесмен считает, что ЕС подрывает демократию в Европе.
Дима Иванов 2025-08-01 23:53:20
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский бизнесмен Илон Маск призвал страны Европейского союза выйти из состава блока, утверждая, что тот подрывает демократические принципы в Европе. Об этом пишет RT.

В социальной сети X, комментируя решение Европейского суда, Маск выразил мнение, что Ирландии и другим странам следует покинуть ЕС, так как объединение, по его словам, разрушает демократию.

Так бизнесмен отреагировал на новость о том, что Европейский суд в пятницу обязал власти Ирландии не использовать нехватку жилья в качестве основания для отказа в предоставлении убежища беженцам.

Ранее СМИ сообщали, что Власти Швейцарии хотят снизить оказываемую помощь украинским беженцам, отменив для них защитный статус.

#в стране и мире #ЕС #Ирландия #илон маск #беженцы #Европейский союз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 