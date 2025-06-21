NZZ: в Швейцарии предложили отменить защитный статус для украинских беженцев

Власти Швейцарии хотят снизить оказываемую помощь украинским беженцам, отменив для них защитный статус S. Об этом сообщила газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

«Швейцарская народная партия (SVP) внесла в Национальный совет инициативу о полной отмене охранного статуса S, утверждая, что значительная часть территории Украины избавлена от боевых действий и может считаться стабилизированной», - говорится в материале.

Однако местные власти не планируют полностью отказывать в помощи беженцам. По словам главы SVP Томаса Эксе, тем, кому действительно нужна защита, будет необходимо пройти обычную процедуру предоставления убежища.

Ранее сообщалось, что правовой статус украинских беженцев в странах Евросоюза продолжает вызывать обеспокоенность. Отмечается, что это может вызвать конфликт внутри ЕС.