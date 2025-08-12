Минимальная стипендия студентов в РФ составит 2 224 рубля

С 1 сентября 2025 года минимальные размеры стипендий для студентов российских вузов составят от 2 224 до 11 157 рублей в зависимости от типа выплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минобрнауки РФ.

Согласно документу, минимальная академическая стипендия для студентов программ высшего образования составит не менее 2 224 рублей, а социальная стипендия для этой же категории - не менее 3 340 рублей. Для аспирантов, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям, установленным Минобрнауки, минимальная стипендия составит 10 513 рублей, а по другим направлениям - 4 380 рублей. Ординаторы смогут рассчитывать на стипендию не ниже 11 157 рублей, а ассистенты-стажеры - на 4 380 рублей.

В документе уточняется, что размеры академических и социальных стипендий для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, определяемые образовательными учреждениями, не могут быть ниже установленных правительством РФ нормативов с учетом уровня инфляции для каждого уровня профессионального образования и категории обучающихся.

Также отмечается, что указанные суммы являются минимальными, а вузы могут устанавливать стипендии выше нормативов в пределах выделенных на стипендиальное обеспечение средств.

Ранее в Минобрнауки РФ объяснили принцип единого порядка установки цен на обучение.