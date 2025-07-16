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В Минобрнауки объяснили принцип единого порядка установки цен на обучение

По словам замглавы Минобрнауки России, разные цены на одинаковые образовательные программы в вузах разной подведомственности приводят к значительным диспропорциям.
Игнат Далакян 2025-07-16 17:53:06
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Сложившаяся в Российской Федерации система формирования стоимости образовательных услуг в высших учебных заведениях требует серьезного осмысления и систематизации. Об этом рассказал «Звезде» замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Он отметил, что каждый учредитель использует собственные подходы и критерии при установке цен на обучение.

«Это приводит к значительным диспропорциям, когда за одинаковые образовательные программы в вузах разной подведомственности обучающиеся платят принципиально разные суммы», - объяснил специалист.

Омельчук подчеркнул, что речь о введении единой стоимости обучения не идет. По его словам, дело касается выработки одинаковых методических принципов ее формирования.

Замглавы Минобрнауки поделился, что такой подход должен учитывать такие факторы, как реальные затраты высших учебных заведений на подготовку специалистов разных профилей, кадровый состав, а также материально-техническую базу вуза и региональные особенности и потребности экономики.

«Особое внимание необходимо уделить сохранению баланса между доступностью образования и финансовой устойчивостью вузов», - отметил Омельчук.

Ранее в Минобрнауки заявили, что стоимость обучения в вузах контролировать не планируется. В ведомстве заявили о необходимости ввести единый порядок установки цен на образовательные услуги, однако речь о новом госрегулировании не идет.

#образование #Вузы #наш эксклюзив #Минобрнауки РФ #стоимость образования
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