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В НАБУ подтвердили обыски в ФРГ у экс-замглавы офиса Зеленского

Глава НАБУ Кривонос заявил, что у бывшего замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурмы прошли обыски в пригороде Мюнхена.
Дима Иванов 2025-08-01 23:36:07
© Фото: Офис Президента Украины

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил, что обыски были проведены по месту жительства Ростислава Шурмы, экс-заместителя руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, в пригороде Мюнхена. Об этом пишет aif.ru.

Ранее издание «Украинская правда», ссылаясь на источник среди украинских парламентариев, сообщило, что в июле НАБУ организовало обыски в Германии, в окрестностях Мюнхена, где проживает Шурма.

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung 31 июля отметило, что мюнхенская полиция и прокуратура воздержались от комментариев по поводу этих следственных действий.

Кривонос в эфире украинского «24-го телеканала» пояснил, что, поскольку информация уже стала достоянием СМИ, а также была упомянута немецкой стороной, он может подтвердить факт проведения следственных мероприятий. Однако он подчеркнул, что не вправе раскрывать подробности уголовного дела или его перспективы, чтобы не нарушать законодательство.

По его словам, расследование по данному делу продолжается активно, но детали не разглашаются, чтобы не нанести ущерб следствию.

22 июля Верховная рада одобрила законопроект, инициированный партией «Слуга народа», который лишал независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан президентом Зеленским.

Однако после массовых протестов по всей стране Зеленский 24 июля заявил о поддержке нового законопроекта, направленного на восстановление независимости этих ведомств. 31 июля парламент в двух чтениях принял закон о возвращении независимости НАБУ и САП, и в тот же день он был подписан президентом.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #Андрей Ермак #НАБУ #коррупция на Украине
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