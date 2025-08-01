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Израиль эвакуирует часть дипломатов из ОАЭ

В Тель-Авиве полагают, что гуманитарная ситуация в секторе Газа может стать поводом для нападения.
Дима Иванов 2025-08-01 02:28:41
© Фото: Stephan Schulz, ZB, Globallookpress

Министерство иностранных дел Израиля распорядилось о частичной эвакуации дипломатического персонала и их семей из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает портал Ynet.

Решение было принято после того, как израильский совет национальной безопасности выпустил предупреждение, рекомендующее воздержаться от поездок в ОАЭ.

В сообщении совета указывалось, что в регионе усилилась деятельность террористических группировок, которые, на фоне информационной кампании о гуманитарной ситуации в секторе Газа, стремятся нанести удары по Израилю.

Согласно данным портала, эвакуация затронет посольство Израиля в Абу-Даби и генеральное консульство в Дубае.

Ранее Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна признает государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #оаэ #Голод
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