Израиль эвакуирует часть дипломатов из ОАЭ

Министерство иностранных дел Израиля распорядилось о частичной эвакуации дипломатического персонала и их семей из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает портал Ynet.

Решение было принято после того, как израильский совет национальной безопасности выпустил предупреждение, рекомендующее воздержаться от поездок в ОАЭ.

В сообщении совета указывалось, что в регионе усилилась деятельность террористических группировок, которые, на фоне информационной кампании о гуманитарной ситуации в секторе Газа, стремятся нанести удары по Израилю.

Согласно данным портала, эвакуация затронет посольство Израиля в Абу-Даби и генеральное консульство в Дубае.

Ранее Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна признает государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.