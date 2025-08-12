МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Неизвестный застрелил трех человек на парковке в США

У подозреваемого были проблемы с психикой.
Дима Иванов 2025-08-12 02:44:32
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress

В городе Остин, столице штата Техас, на парковке магазина произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, сообщила местная полиция.

По словам главы полиции Остина Лизы Дэвис, прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.

Подозреваемый скрылся, но позже был найден на юге города и задержан с применением электрошокера. Дэвис также отметила, что этот инцидент стал трагическим днем для города, а у задержанного ранее наблюдались проблемы с психическим здоровьем.

Глава службы скорой помощи Роберт Лакритц уточнил, что двое пострадавших скончались на месте, а третий умер в больнице. Кроме того, одному человеку оказали помощь в связи с травмами, не связанными с огнестрельными ранениями.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на американской военной базе Форт Стюарт в штате Джорджия.

#в стране и мире #стрельба #сша #Остин #штат Техас
