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Неизвестный устроил массовую стрельбу на военной базе Форт-Стюарт в США

Территория базы временно закрыта.
Гоар Хачатурян 2025-08-06 20:01:33
© Фото: X/nicksortor © Видео: X/TheNewsTrending

Неизвестный открыл стрельбу на американской военной базе Форт Стюарт в штате Джорджия. В результате атаки имеются пострадавшие, как минимум пятеро получили ранения, сообщает британская газета The Guardian. Сообщается также о погибших, но их точное количество пока неизвестно. 

«База была заблокирована в 11:04 утра (18:04 мск), на месте находятся сотрудники правоохранительных органов», - говорится в заявлении на странице базы в социальных сетях.

Подробности происшествия не раскрываются. Территория базы временно закрыта. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Форт Стюарт является одной из крупнейших военных баз Соединенных Штатов Америки. На ней проходят службу несколько тысяч военнослужащих.

#стрельба #сша #военная база #форт стюарт
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