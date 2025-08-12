МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Скончался пострадавший после атаки БПЛА ВСУ в Арзамасе

Губернатор Никитин сообщил, что один из раненых скончался в больнице
Дима Иванов 2025-08-12 23:10:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что число жертв атаки беспилотников на Арзамас возросло до двух.

По словам губернатора, один из пострадавших в результате удара БПЛА скончался, несмотря на все усилия медиков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что это невосполнимая потеря, и пообещал оказать семье необходимую поддержку.

Ранее, 11 августа, в результате атаки беспилотников на Арзамас погиб один человек, двое получили ранения и были госпитализированы. Позже еще одна женщина обратилась за медицинской помощью, ее перевели на амбулаторное лечение.

