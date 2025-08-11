В Нижегородской области один человек погиб при атаке дронов ВСУ

В Нижегородской области украинские боевики атаковали промышленные зоны, в результате погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Уточняется, что трагедия произошла в Арзамасском округе. Информации о разрушениях нет.

«Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель - наши промышленные предприятия. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу», - написал он в своем телеграм-канале.

Никитин подчеркнул, что мэр Арзамаса Александр Щелоков держит ситуацию на контроле. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате налета 11 беспилотников ВСУ на Тульскую область. Еще трое получили ранения различной степени тяжести.