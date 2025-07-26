ВСУ ударили по карете скорой помощи в Запорожской области

ВСУ атаковали беспилотниками карету скорой помощи в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки», - говорится в сообщении.

По данным главы Запорожской области, в момент удара в скорой находилась пациентка 1967 года рождения.

Известно, что осколочные ранение в результате вражеской атаки получили водитель скорой помощи и пациентка. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.