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ВСУ ударили по карете скорой помощи в Запорожской области

В момент удара в скорой находилась пациентка 1967 года рождения, сообщил губернатор региона.
Виктория Бокий 2025-07-26 23:31:42
© Фото: BalitskyEV, Telegram

ВСУ атаковали беспилотниками карету скорой помощи в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки», - говорится в сообщении.

По данным главы Запорожской области, в момент удара в скорой находилась пациентка 1967 года рождения.

Известно, что осколочные ранение в результате вражеской атаки получили водитель скорой помощи и пациентка. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

#бпла #ВСУ #атака #удар #Скорая помощь #запорожская область
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