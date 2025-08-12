МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт рассказал о больших возможностях добычи сырья в Арктике

По словам специалиста, арктическая зона очень богата, об этом можно судить даже по исследованным 12-13% территорий.
Анастасия Бобылева Борис Чесноков 2025-08-12 22:05:21
© Фото: Michael Runkel, httpimagebroker.com#search, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

По мнению британского журнала Spectator, на встрече 15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить в том числе экономическое сотрудничество в Арктике. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, почему осваивать Арктику так выгодно.

«Морская зона, насколько мне известно, разведана на 12-13%. Там еще масса чего может располагаться, чего мы пока еще не знаем. А то, что там уже разведано, свидетельствует, что богатства Арктики весьма значительные», - заявил он.

По словам эксперта, если расширить судоходство в арктической зоне, то можно будет не только быстро добывать, но и реализовывать сырье как внутри страны, так и на международном рынке.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал развивать сотрудничество России и США в Арктике. Он написал об этом в соцсети Х в преддверии встречи американского и российского лидеров на Аляске.

#арктика #ресурсы #сырье #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 