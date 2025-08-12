Эксперт рассказал о больших возможностях добычи сырья в Арктике

По мнению британского журнала Spectator, на встрече 15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить в том числе экономическое сотрудничество в Арктике. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, почему осваивать Арктику так выгодно.

«Морская зона, насколько мне известно, разведана на 12-13%. Там еще масса чего может располагаться, чего мы пока еще не знаем. А то, что там уже разведано, свидетельствует, что богатства Арктики весьма значительные», - заявил он.

По словам эксперта, если расширить судоходство в арктической зоне, то можно будет не только быстро добывать, но и реализовывать сырье как внутри страны, так и на международном рынке.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал развивать сотрудничество России и США в Арктике. Он написал об этом в соцсети Х в преддверии встречи американского и российского лидеров на Аляске.