Эксперт объяснила инфляцией нежелание Трампа повышать пошлины против КНР

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отсрочил на 90 дней повышение тарифов на импорт китайских товаров.
Анастасия Бобылева Олег Калинобродский 2025-08-12 21:25:39
© Фото: IMAGO, Offenberg, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Инфляция стала одной из причин, почему американский президент Дональд Трамп отсрочил на 90 дней повышение тарифов на импорт китайских товаров в США. Об этом заявила доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ Ксения Бондаренко.

Дело в том, что повышенные пошлины влияют на рост ключевой ставки внутри Соединенных Штатов и ускоряют инфляцию.

«Инфляция - это одна из причин, потому что Китай как был, так и остается крупнейшим торговым партнером США. Общий объем торговли в прошлом году составил порядка 600-700 миллиардов долларов, и это очень много. В этом контексте действительно такие большие объемы экспорта неизбежно приведут к ускорению инфляции», - пояснила эксперт.

Официальной причиной высоких тарифов в Белом Доме называли утечку технологий и дисбаланс в торговле между странами. Пошлины должны были заставить производителей перенести производство из Китая за западное побережье Атлантики. Сделать это могут далеко не все, а потому на стратегически важные для США товары, такие как полупроводники, компьютеры и смартфоны, пошлины не распространяются вовсе.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ, откладывающий на три месяца введение новых повышенных пошлин на товары из Китая. Документ был подписан за несколько часов до истечения срока действия предыдущего распоряжения.

#Китай #Дональд Трамп #пошлины #наш эксклюзив #КНА
