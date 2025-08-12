Лавров обсудил с Рубио по телефону подготовку к встрече на Аляске

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Они обсудили предстоящую встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Двенадцатого августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио», - сообщил российский МИД.

В ходе разговора собеседники подтвердили, что настроены на успешное проведение встречи двух лидеров. Она состоится в пятницу 15 августа.