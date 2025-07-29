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Пентагон выделил еще $2 млрд на производство ракет ПВО

Общая сумма контракта составила $10 млрд.
Дима Иванов 2025-07-29 02:07:28
© Фото: defense.gov

Компания Lockheed Martin, американский производитель вооружений, получит дополнительное финансирование в размере 2 миллиардов долларов для производства ракет-перехватчиков, сообщило Министерство обороны США.

Пентагон уточнил, что контракт на изготовление ракет-перехватчиков THAAD был расширен на 2 миллиарда долларов, а его общая сумма превысила 10 миллиардов.

Работы будут выполняться в нескольких штатах. Согласно заявлению ведомства, завершение контракта запланировано на 1 декабря 2029 года.

Ранее аналитики The National Interest отметили, что оборонно-промышленный комплекс США отстает от России в вопросах разработки и производства перспективных беспилотников.

#в стране и мире #пво #Пентагон #lockheed martin #THAAD
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