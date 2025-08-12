МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ким Чен Ыном

Как сообщили в Кремле, российский лидер поделился информацией в контексте предстоящих переговоров с Трампом.
Анастасия Бобылева 2025-08-12 19:52:45
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе разговора российский лидер поделился информацией о предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Также Путин договорился с Ким Чен Ыном о личных контактах в будущем. Он отметил, что высоко ценит поддержку, которую оказала КНДР при освобождении Курской области от боевиков ВСУ.

Российский президент также поздравил председателя Государственного совета КНДР с 80-летием Освобождения страны от японских колониалистов, которое отмечается 15 августа.

Встреча Путина с Трампом также назначена на 15 августа. Она пройдет на Аляске.

