Эксперт перечислил угрозы, которые ждут детей в интернете

По словам специалиста, интернет несет в себе много угроз для детей, и одной из них является кибербуллинг, который сильно бьет по психике.
Анастасия Бобылева 2025-08-12 18:50:31
© Фото: Marijan Murat, dpa, Global Look Press

Интернет может не только обеспечить ребенка знаниями или развлечь, но и нанести вред психике. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Дети могут столкнуться с травлей, оскорблениями, угрозами или публикацией личных данных без их согласия. Это наносит серьезный психологический ущерб», - заявил он в беседе с RT.

Также Силаев рассказал о других опасностях для детей в цифровом мире. Одной из них является вредоносный контент, который ребенок может увидеть случайно или найти специально из любопытства. Помимо этого, несовершеннолетние могут стать жертвами мошенников. Например, попасться на фишинговые сайты и таким образом передать злоумышленникам данные родителей или «оформить платную подписку».

Также Силаев рассказал о случаях, когда преступник втирается в доверие к ребенку и шантажирует его или пытается устроить личную встречу.

«Наконец, бесконтрольное использование интернета ведет к зависимости, проблемам с учебой, сном и психическим здоровьем», - предупредил эксперт.

Он посоветовал родителям использовать технологические и воспитательные меры, чтобы защитить ребенка. Например, использовать инструменты контроля, позволяющие ограничить время использования устройства или блокировать нежелательный контент. Также можно установить специализированный антивирус с родительским контролем, чтобы отслеживать активность маленького пользователя.

«Но технологии - не панацея. Ключевой элемент защиты - доверительный диалог», - подытожил Юрий Силаев.

Он призвал поддерживать ребенка и строить с ним такие отношения, чтобы он мог рассказать о проблеме.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что не считает правильным запрещать детям пользоваться интернетом. Вместо этого он призвал создавать интересный контент для подростков, который в то же время будет прививать им базовые ценности, нормы морали и нравственности.

#технологии #дети #интернет #кибербуллинг
