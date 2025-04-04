МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бастрыкин не считает нужным ограничивать детям доступ в интернет

Глава Следственного комитета предложил системно работать над нравственным контентом для подростков.
Владимир Рубанов 2025-04-04 06:37:06
© Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не считает правильным запрещать детям пользоваться интернетом. Вместо этого нужно создавать интересный контент для подростков, заявил он в интервью ТАСС.

Запреты и ограничения не помогут решить проблему, сказал глава СК. По его словам, нужна системная работа по созданию привлекательного контента, который будет понятен подросткам. Он должен прививать подросткам базовые ценности, нормы морали и нравственности.

Чтобы дети не проводили много времени в интернете, нужно организовать их досуг, отметил Бастрыкин. По его мнению, нужно, чтобы у подростков было больше занятий спортом и дополнительного образования.

Особенно это важно для небольших городов и сел, где не всегда есть кружки и секции, подчеркнул председатель Следственного комитета. Детей нужно вовлекать в волонтерство и общественную деятельность.

Общероссийские движения школьников не должны носить формальный характер, а действительно быть интересными для учеников, добавил Бастрыкин.

«Здесь важна не только роль педагогов, но и участие родителей. Они должны осознавать важность этих мероприятий и стараться мотивировать детей для участия в них», - сказал глава СК.

Бастрыкин отметил, что некоторые родители против того, чтобы их дети участвовали в волонтерстве, а потом удивляются, почему они совершают противоправные действия.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет.

#Спорт #в стране и мире #дети #интернет #Следственный комитет #волонтерство #подростки #Александр Бастрыкин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 