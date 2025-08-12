Рядом с Запорожской АЭС начался пожар после обстрела ВСУ

Украинские боевики обстреляли территорию возле Запорожской атомной электростанции, возник пожар. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции», - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что угрозы нет, станция работает в обычном режиме.

На данный момент на месте возгорания работают сотрудники МЧС, специалисты ликвидируют очаги возгорания. По словам Балицкого, ситуация находится под контролем и не несет никаких последствий для станции и жителей.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина заявила, что из-за постоянных обстрелов ВСУ ситуация вокруг станции становится критической. Она отметила, что на протяжении недели украинские боевики атаковали территорию промзоны и прилегающие участки.