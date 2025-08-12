МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рядом с Запорожской АЭС начался пожар после обстрела ВСУ

Губернатор Запорожской области заявил, что горит сухая растительность, она вызвала задымление вокруг станции.
Игнат Далакян 2025-08-12 18:05:03
© Фото: @BalitskyEV, Telegram

Украинские боевики обстреляли территорию возле Запорожской атомной электростанции, возник пожар. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции», - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что угрозы нет, станция работает в обычном режиме.

На данный момент на месте возгорания работают сотрудники МЧС, специалисты ликвидируют очаги возгорания. По словам Балицкого, ситуация находится под контролем и не несет никаких последствий для станции и жителей.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина заявила, что из-за постоянных обстрелов ВСУ ситуация вокруг станции становится критической. Она отметила, что на протяжении недели украинские боевики атаковали территорию промзоны и прилегающие участки.

#ВСУ #Обстрел #запорожская область #Запорожская АЭС #заэс
