Путин анонсировал снижение инфляции до 6-7% к концу года

Российский президент заверил, что Банк России контролирует ситуацию в экономике и не видит рисков ее охлаждения.
Анастасия Бобылева 2025-08-12 17:58:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин заявил об успехах в снижении инфляции в России. По словам президента, с марта до конца июля уровень инфляции понизился с 10,3% до 8,8%.

«Если по итогам марта она составляла 10,3%, то в конце июня уже 9,4%, а по итогу июля это было уже 8,8%», - сообщил он в ходе совещания по экономическим вопросам.

Путин подчеркнул, что Банк России контролирует ситуацию в экономике и не видит рисков снижения темпа роста.

Также на совещании президент сообщил, что на рынке труда снизился дефицит кадров. При этом остается проблема растущей безработицы, но она все еще находится на уровне исторического минимума.

Ранее эксперт рассказал, что будет происходить с ключевой ставкой в ближайшее время. По его словам, денежно-кредитная политика будет смягчаться, если не произойдет каких-нибудь форс-мажоров.

#Экономика #Владимир Путин #инфляция
