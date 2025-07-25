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В ТПП объяснили, что будет дальше происходить с ключевой ставкой

При сохранении тенденции по инфляции денежно-кредитная политика будет смягчаться и дальше.
Владимир Рубанов 2025-07-25 15:05:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку, потому что при предыдущем своем решении в июне анонсировал, что при сохранении тенденции на снижение уровня инфляции ставка будет дальше снижаться. Об этом «Звезде» заявил зампредседателя комиссии по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Роман Прохоров.

«Вопрос был только в уровне. Что касается последующей динамики, то пока тренд нисходящий. Мы ожидаем, что ставка будет дальше снижаться. Потому что, по официальным данным, инфляция замедляется. Можно с этим спорить, можно соотносить это со своими жизненными впечатлениями. Но официальная статистика такова», - сказал эксперт.

Регулятор планирует дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, если не произойдет каких-то форс-мажорных обстоятельств, отметил Прохоров. По его словам, пока такие обстоятельства на горизонте не просматриваются.

«Динамика цен по каким-то товарным группам замедляется, тем более что сейчас лето. Снижаются цены на плодоовощную продукцию. Это тоже дает вклад в снижение инфляции», - сказал специалист.

В пятницу Центральный банк принял решении снизить ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд смягчение денежно-кредитной политики регулятора.

#Банк России #цены #инфляция #наш эксклюзив #Ключевая ставка
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