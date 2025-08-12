МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт рассказал, как США могут заставить Киев пойти на уступки

По словам специалиста, отключение Starlink стало бы сильным ударом по Киеву и помогло бы российским военнослужащим в выполнении задач.
Анастасия Бобылева 2025-08-12 15:59:48
У США есть рычаги давления на Киев в случае его отказа от предложенных Вашингтоном инициатив. Об этом заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Он предположил, что у американцев может быть некий козырь, который гарантирует выполнение Украиной договоренностей. Если же такого козыря нет и Киев саботирует договоренности, США могут принять меры.

«Что ударит сильно? Пресловутое отключение Starlink - мы думаем, что это та история, где Трамп и Илон Маск потенциально, несмотря на все случившееся могли бы найти общий язык», - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что Вашингтон может отключить от американских систем спутникового наведения не только свою, но и европейскую военную технику, которая работает за счет американских технологий и наработок. По его словам, это стало бы серьезным ударом для Киева и облегчило бы выполнение задач, которые стоят перед Вооруженными силами России.

Ранее Telegraph сообщил, что украинские власти смягчили свою позицию по вопросу территорий в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По мнению издания, Владимир Зеленский готов пойти на территориальные уступки.

#Украина #сша #starlink #наш эксклюзив #рычаги давления
