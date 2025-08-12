МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Аляске эвакуируют жителей из-за угрозы ледникового паводка

Власти города Джуно призвали жителей эвакуироваться, так как в 2024 году в этом районе уже случилось наводнение, в результате которого пострадали 290 строений.
Анастасия Бобылева 2025-08-12 16:39:25
© Фото: Christopher Drost, Keystone Press Agency, Global Look Press

Жителей Аляски призвали эвакуироваться из-за угрозы ледникового паводка. Об этом сообщил портал Alaska Beacon.

Власти города Джуно предупредили об угрозе паводка из-за ледника Менденхолл. В воскресенье 10 августа вода в приледниковом озере превысила уровень ледяной дамбы, что грозит прорывом.

«Чиновники административного центра Аляски просят жителей добровольно эвакуироваться из районов долины Менденхолл перед ожидаемым на этой неделе ледниковым паводком», - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, подобный случай произошел в 2024 году. Тогда из-за наводнения пострадали 290 жилых строений в этом районе.

Напомним, в пятницу 15 августа на Аляске состоится встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они обсудят украинский конфликт и возможные пути его разрешения.

#в стране и мире #аляска #паводок #ледник #менденхолл
