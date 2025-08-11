МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Milliyet: Путин сядет за стол переговоров на Аляске как победитель

По данным издания, в отличие от Трампа, Путин ведет политику, словно игрок в шахматы, просчитывая каждый ход.
Глеб Владовский 2025-08-11 10:22:32
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров на Аляске как победитель. Такое мнение выразили в турецкой газете Milliyet.

«Путин ведет политику, скорее, как шахматист: его ходы рассчитаны, он не верит в фактор удачи... Следует изначально исходить из того, что он получил то, чего хотел, еще до того, как сел за стол переговоров», - говорится в материале.

Как отмечает издание, в отличие от российского лидера, Трамп ведет свою политику как игрок в покер методом блефа, повышения ставок и резкого ухода. Кроме того, часть стран ЕС попытается убедить его не соглашаться на план урегулирования на Украине без учета мнения блока стран.

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение о том, что встреча лидеров России и США принесет мир и глобальную безопасность. Напомним, переговоры Путина и Трампа пройдут на Аляске в пятницу, 15 августа.

#в стране и мире #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 