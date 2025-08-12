МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Буду бороться»: опубликовано первое письмо Гуцул из тюрьмы

Башкан Гагаузской автономии обратилась в письме к своим сторонникам из тюрьмы.
Игнат Далакян 2025-08-12 15:11:41
© Фото: Родион Прока, РИА Новости

Опубликовано первое письмо главы Гагаузии Евгении Гуцул из кишиневской тюрьмы. В нем башкан автономии отметила, что поддержка помогает ей бороться с несправедливостью. Она обещает отстаивать права невиновных людей, которые подвергаются унижениям.

«Народную любовь невозможно купить ни за какие деньги, как об этом подло и низко пишут провластные СМИ... Я отстою право каждого голоса, который мне доверили. Буду бороться, чтобы ни один невиновный человек не подвергся пыткам, унижениям и несправедливым решениям судей, которые сегодня служат этой власти», - пишет Гуцул.

Акция в поддержку Евгении Гуцул и Светланы Попан не утихает у СИЗО №13 в Кишиневе. Люди с плакатами в руках скандируют: «Майя Санду, твой дом - тюрьма». Пикетчики потребовали, чтобы депутатам от оппозиционного блока «Победа» разрешили посетить главу Гагаузской автономии.

Исполком Гагаузии сообщил, что Гуцул через адвокатов передала сторонникам обращение с призывом продолжать борьбу с диктатурой Санду.

Ранее парламент Гагаузии призывал к массовым протестам в защиту Гуцул. Напомним, 5 августа суд в Кишиневе приговорил башкана Гагаузской автономии к семи годам колонии по делу о якобы незаконном финансировании оппозиции.

