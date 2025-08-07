МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Парламент Гагаузии призвал к массовым протестам в защиту Гуцул

Пятого августа суд в Кишиневе приговорил Евгению Гуцул к семи годам колонии по делу о якобы незаконном финансировании оппозиции.
Ян Брацкий 2025-08-07
© Фото: РИА Новости

Власти Гагаузии категорически отвергают и не признают приговор, вынесенный главе автономии Евгении Гуцул. Об этом говорится в резолюции депутатов Народного собрания и Исполнительного комитета Гагаузии.

«Данный приговор рассматривается как политически мотивированный и антигагаузский. Он направлен на устранение законно избранной главы автономии», - говорится в тексте документа.

По мнению парламентариев, решение суда является политической расправой над Гуцул, а также попыткой запугать жителей автономии в преддверие парламентских выборов. Депутаты увидели в решении Кишинева попытку ликвидировать реальную автономии региона и призвали к массовым протестам.

Напомним, пятого августа суд приговорил Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о якобы нелегальном финансировании оппозиционной партии «Шор» в 2023 году.

Приговор вызвал бурю негодования в рядах политических сторонников главы автономии. Сотни людей вышли на улицы с требованием немедленно освободить Гуцул.

Международная реакция оказалась куда сдержаннее. В офисе генсека ООН, например, назвали происходящее в Кишиневе, внутренним делом Молдавии. Россия, в свою очередь, решительно осудила судебный произвол в отношении Евгении Гуцул.

