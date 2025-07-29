Минобороны России сообщает об уничтожении украинской пехоты. Это сделали наших танков Т-72Б3М огнем своих 125-миллиметровых орудий.

Уточняется, что удар танков 8-й гвардейской армии наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр», на Красноармейском направлении. Отмечено, что танкисты работали с закрытой огневой позиции.

Цели выявили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Они же и передали экипажам соответствующие координаты, по которым танкисты вскоре отработали осколочно-фугасными снарядами. Стрельбы из танковых пушек велась с дистанции более чем в восемь километров.

Ранее сообщалось, что расчет российской 152-миллиметровой самоходки «Мста-С» сорвал ротацию формирований ВСУ под Красноармейском. Тогда результаты этого артиллерийского удара помогли продвинуться нашим штурмовикам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.