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Экипажи Т-72Б3М уничтожили пехотинцев ВСУ 125-миллиметровыми снарядами

Удар по местам сосредоточения неприятеля наносился на Красноармейском направлении.
2025-07-29 10:48:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской пехоты. Это сделали наших танков Т-72Б3М огнем своих 125-миллиметровых орудий.

Уточняется, что удар танков 8-й гвардейской армии наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр», на Красноармейском направлении. Отмечено, что танкисты работали с закрытой огневой позиции. 

Цели выявили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Они же и передали экипажам соответствующие координаты, по которым танкисты вскоре отработали осколочно-фугасными снарядами. Стрельбы из танковых пушек велась с дистанции более чем в восемь километров. 

Ранее сообщалось, что расчет российской 152-миллиметровой самоходки «Мста-С» сорвал ротацию формирований ВСУ под Красноармейском. Тогда результаты этого артиллерийского удара помогли продвинуться нашим штурмовикам. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бронетехника #Т-72Б3 #танки #спецоперация #красноармейское направление
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