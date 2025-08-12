МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны поразили бронетехнику, элементы связи и беспилотники ВСУ

Минобороны России опубликовало видео поражения объектов противника в зоне спецоперации.
2025-08-12 14:57:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ опубликовало кадры работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции.

На видеозаписи зафиксированы поражения автомобильной и бронированной техники, включая образцы иностранного производства, а также элементов систем связи и пунктов временной дислокации личного состава ВСУ.

Также показаны эпизоды воздушных таранов, в ходе которых операторы «Рубикона» уничтожили беспилотные летательные аппараты противника.

Накануне оборонное ведомство также опубликовало видео работы расчетов FPV-дронов Центра «Рубикон». На кадрах показано, как операторы дронов ведут визуальное сопровождение целей на большой высоте, приближаясь к ним и выполняя воздушный таран. При приближении над беспилотников высвечивается надпись с его наименованием.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #МО РФ #Рубикон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 