FPV-дроны поразили бронетехнику, элементы связи и беспилотники ВСУ

МО РФ опубликовало кадры работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции.

На видеозаписи зафиксированы поражения автомобильной и бронированной техники, включая образцы иностранного производства, а также элементов систем связи и пунктов временной дислокации личного состава ВСУ.

Также показаны эпизоды воздушных таранов, в ходе которых операторы «Рубикона» уничтожили беспилотные летательные аппараты противника.

Накануне оборонное ведомство также опубликовало видео работы расчетов FPV-дронов Центра «Рубикон». На кадрах показано, как операторы дронов ведут визуальное сопровождение целей на большой высоте, приближаясь к ним и выполняя воздушный таран. При приближении над беспилотников высвечивается надпись с его наименованием.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.